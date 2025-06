Τον γύρο των social media κάνουν τις τελευταίες ώρες οι εικόνες Ιάπωνα φιλάθλου να φορά τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ και να τραγουδά συνθήματα της αργεντίνικης ομάδας στο περιθώριο των αγώνων του παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Πρόκειται για τον Ακίτο Βατανάμπε, ο οποίος ταξίδεψε από το αρχιπέλαγος μέχρι το Σιάτλ για να υποστηρίξει τους «Millonarios» των οποίων είναι φανατικός οπαδός τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Τα 7.200 χιλιόμετρα που χωρίζουν την πόλη Τσίμπα στην οποία ζει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν στάθηκαν ικανά να τον κρατήσουν μακριά από την αγαπημένη του Ρίβερ Πλέιτ, στο παιχνίδι της με την …ιαπωνική Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς.

Αρχικά δημιουργήθηκε παρεξήγηση καθώς πολλοί πίστεψαν πως ο Βατανάμπε φορούσε τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ για να προκαλέσει τους φίλους της Ουράβα, ως οπαδός αντίπαλης ιαπωνικής ομάδας. Τα συνθήματα που τραγουδούσε ωστόσο, γρήγορα αποκάλυψαν την αλήθεια.

Πριν από δέκα χρόνια ο Βατανάμπε παρακολούθησε στη χώρα του έναν αγώνα της Ρίβερ Πλέιτ και έκτοτε έγινε φανατικός οπαδός της. Λίγους μήνες αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με το παλιό format, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ιαπωνία, εθεάθη να τραγουδά συνθήματα με τους φίλους των «Millonarios» και πολύ γρήγορα έγινε ένα με αυτούς, παρά τα προβλήματα με τη γλώσσα.

Το 2019 ταξίδεψε στο Μπουένος Αϊρες για να επισκεφτεί το μουσείο της Ρίβερ Πλέιτ και φυσικά το μυθικό της γήπεδο, το Μονουμεντάλ. Σήμερα ο Βατανάμπε, έχοντας μάθει όλα τα συνθήματα της αργεντίνικης ομάδας και έχοντας βελτιώσει τα ισπανικά του, βρίσκεται στις ΗΠΑ και έχει μετατραπεί σε μασκότ των φίλων της Ρίβερ Πλέιτ οι οποίοι όλοι θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

THIS IS AMAZING.

Akito Watanabe travelled 4, 811 miles from Japan to watch River Plate play against Urawa Red Diamonds—residing from his home nation no less—in their opening Club World Cup game. Incredible dedication ❤️pic.twitter.com/Wf0x70OluW

— Men in Blazers (@MenInBlazers) June 17, 2025