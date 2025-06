Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της εταιρείας Air India λίγο αφότου απογειώθηκε από το Πουκέτ στην Ταϊλάνδη με προορισμό το Νέο Δελχί, έπειτα από απειλή για βόμβα.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για τον κίνδυνο και επέστρεψε άμεσα στο νησί. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι 156 επιβάτες της πτήσης AI 379 απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, δήλωσε αξιωματούχος των αεροδρομίων της Ταϊλάνδης.

🚨 HUGE! Air India flight AI379, en route from Phuket, Thailand to Delhi, made an EMERGENCY landing after a BOMB THREAT was reported onboard.

— The aircraft landed SAFELY, all passengers and crew are SAFE, and NO injuries have been reported. pic.twitter.com/5rlqRIqxMb

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 13, 2025