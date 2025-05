Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα σε αγώνα μπέιζμπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με έναν οπαδό να πέφτει από 6,5 μέτρα ύψος.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος Κάβαν Μάρκγουντ πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα των Pittsburgh Pirates με τους Chicago Cubs στις 30 Απριλίου παίρνοντας εισιτήριο σε ένα από τα πάνω διαζώματα του γηπέδου.

Σε ένα κερδισμένο πόντο της ομάδας του, ο Μάρκγουντ πετάχτηκε από τη θέση του και πιάστηκε από το προστατευτικό σίδερο όμως η φόρα που είχε πάρει ήταν μεγάλη με αποτέλεσμα να περάσει από πάνω και να πέσει στο κενό.

Wow! A new video just released showing a fan’s fall from the stands at a Pittsburgh Pirates game a few weeks ago. pic.twitter.com/shyqX5E4vy

— Vince Langman (@LangmanVince) May 7, 2025