Συναγερμός σήμανε στην περιφέρεια Πεδεμόντιο της Ιταλίας καθώς καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν την περιοχή σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη.

Καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές αναταραχές, με τις πλημμύρες να επηρεάζουν την κυκλοφορία και τα δρομολόγια των τρένων.

Στο Τορίνο, έκλεισαν προληπτικά την πρόσβαση στην όχθη Murazzi του ποταμού Πάδο. Παράλληλα, τα δρομολόγια από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Μπιέλλα έχουν ανασταλεί, ενώ ο αυτοκινητόδρομος A5 Τορίνο-Αόστα έχει κλείσει λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού Dora Baltea.

🚨 A red alert has been issued for the Piedmont region in north-western Italy, due to severe weather.

Heavy rains since yesterday have triggered landslides and flooding in multiple areas.

The highest danger level has been declared by Arpa in seven valleys: Sesia, Cervo,… pic.twitter.com/4yqumkfEoy

