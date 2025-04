Ο Κόρι Μπούκερ, Δημοκρατικός γερουσιαστής, πέρασε στην Ιστορία της αμερικανικής Γερουσίας καθώς η μαραθώνια ομιλία του κατά του Τραμπ ξεπέρασε τις 25 ώρες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της πιο μακράς ομιλίας.

Ο 55χρονος γερουσιαστής από το Νιου Τζέρζι (βορειονατολικά) έσπασε το ρεκόρ που κρατούσε του 1957, όταν ο Στρομ Θέρμοντ, γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα, τασσόμενος υπέρ της πολιτικής του φυλετικού διαχωρισμού, αντιτασσόμενος σε ιστορικό νόμο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, μίλησε στο ημικύκλιο για 24 ώρες και 18 λεπτά.

Συμβολικά, λίγο πριν σπάσει το ρεκόρ, ο Κόρι Μπούκερ αναφέρθηκε στην παλλόμενη από συγκίνηση και κούραση φωνή ενός από τους μέντορές του, του Τζον Λιούις, μορφής του κινήματος για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών τα χρόνια του 1960, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Corey Booker just broke the record for longest single person filibuster in history. He’s been standing on the senate floor talking for 24 hours and 20 minutes with no breaks & just 2 glasses of water to protest the Trump admins budget to gut healthcare to fund the richest 1%. pic.twitter.com/wI5AmLeT2W

