Τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο είναι «απαράδεκτα» και «παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι θα συνομιλήσει για το ζήτημα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Αμερικανικό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα πλήγματα είναι μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν μια υπόσχεση που δόθηκε και παίζουν το παιχνίδι της Χεζμπολάχ», τόνισε ο Μακρόν, υποδεχόμενος τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν στο Παρίσι.

Ο Αούν, από την πλευρά του, καταδίκασε «κάθε απεχθή προσπάθεια επαναφοράς του Λίβανου σε έναν κύκλο βίας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

French President Emmanuel Macron has said that Israeli attacks on Beirut this morning were “unacceptable” and a violation of the ceasefire and that such attacks “play into the hands of Hezbollah.”

🔴 LIVE updates: https://t.co/RIchAJz1B0 pic.twitter.com/8DsMatEROw

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 28, 2025