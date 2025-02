Παρέα με τη Βουλγαρία κάνει η Ελλάδα στις έρευνες της Eurostat, όχι μόνο στους δείκτες που αφορούν τους μισθούς και την αγοραστική δύναμη, αλλά και στην εργασιακή ικανοποίηση. Στον χάρτη που ανάρτησε η σταττιστική υπηρεσία της Κομισιόν με τους περισσότερο και λιγότερο ικανοποιημένους εργαζόμενους, η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση.

Παράλληλα, νέα έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, από την Edenred και την FocusBari, δείχνει ότι η εργασιακή ικανοποίηση στη χώρα μας βαίνει διαρκώς μειούμενη. Μόνο ο ένας στους τέσσερις (25%) δηλώνει ικανοποιημένος από τη δουλειά του, ενώ ο ένας στους τρεις (33%) δηλώνει «καθόλου ικανοποιημένος». To υπόλοιπο 44% κινείται στην γκρίζα ζώνη του «έτσι κι έτσι».

In 2023, the average job satisfaction rating in the EU was 7.4 on a scale from 0 to 10. 🙂☹️

Highest in:

🇨🇾Cyprus, 🇷🇴Romania and 🇫🇮Finland (all 7.9)

Lowest in:

🇧🇬Bulgaria (6.2)

🇬🇷Greece (6.8)

Learn more 👉 https://t.co/cqzcK2zdLR pic.twitter.com/hfnUYhSB8l

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) February 26, 2025