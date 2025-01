Οι πελάτες ενός σούπερ μάρκετ στο Σικάγο είχαν κάθε λόγο να ουρλιάξουν από φόβο όταν βρέθηκε μπροστά τους ένα… κογιότ.

Το ζώο, όπως φαίνεται και στο βίντεο, εντοπίστηκε από δύο αξιωματικούς της Αστυνομίας μέσα στα ψυγεία του καταστήματος. Ο ένας διακρίνεται να προσπαθεί, με τη βοήθεια ενός σκουπόξυλου, να βγάλει το κογιότ.

Τελικά το καταφέρνει τραβώντας το ζώο από την ουρά.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η New York Post, το κογιότ αφού βρέθηκε στο πάτωμα, έτρεξε και πάλι πίσω από τα ψυγεία του σούπερ μάρκετ. Λίγο μετά μέλη μιας υπηρεσίας για την Προστασία της Άγριας Ζωής κατάφεραν να το πιάσουν και πάλι.

Coyote Taken Out of Aldi’s Cold Food Section in Chicago

On January 13, 2025, a coyote was discovered in the refrigerated section of an Aldi supermarket at 800 N. Kedzie Ave. in Chicago’s Humboldt Park neighborhood.

The coyote appeared uninjured and was transported to the CACC… pic.twitter.com/ClmMguJ9Rd

— Police Incidents (@PoliceIncident) January 14, 2025