Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει κλείσει καλά-καλά έναν μήνα στον πάγκο της Μονακό και ήδη θέλει να… ξεσκαρτάρει το ρόστερ της ομάδας του Πριγκιπάτου για να μπορέσει να την χτίσει με τον τρόπο που θέλει.

Έτσι ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να αποχαιρετήσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ρόστερ της ομάδα που δεν έχει καταφέρει να προσφέρει τα αναμενόμενα όταν αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Furkan Korkmaz is expected to leave Monaco, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 23, 2024