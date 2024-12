Η Disney στέκεται για άλλη μια φορά εμπόδιο στην προβολή επεισοδίου με τρανς χαρακτήρα. Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας απέσυρε μια ιστορία στα πλαίσια της νέας σειράς κινουμένων σχεδίων «Win or Lose», πριν από την κυκλοφορία της σειράς.

Τι περιλάμβανε το επεισόδιο

Η πρωτότυπη σειρά κινουμένων σχεδίων από το στούντιο Pixar, που ανήκει στην Disney, επικεντρώνεται σε μια μικτή ομάδα σόφτμπολ γυμνασίου, τις Pickles, κατά την προετοιμασία για τον αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας. Κάθε ένα από τα οκτώ επεισόδια της σειράς, που θα αρχίσουν να προβάλλονται στο Disney+ στις 19 Φεβρουαρίου, θα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό μέλος των Pickles.

Ενώ η ιστορία που αφορούσε την ταυτότητα φύλου δεν θα περιλαμβάνεται πλέον, ο χαρακτήρας θα παραμείνει στη σειρά, δήλωσε στο CNN άτομο που γνωρίζει το θέμα, προσθέτοντας ότι η απόφαση να αφαιρεθεί το σημείο της πλοκής ελήφθη πριν από μερικούς μήνες. Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση δεν είναι τόσο απλή όσο το να διαγράψει κανείς γραμμές από ένα σενάριο, αφού οι διάλογοι του χαρακτήρα έχουν ήδη καταγραφεί.

Η Disney, ο Τραμπ και η «woke» ατζέντα

Ερωτηθείσα αν η απόφαση της Disney να κόψει την ιστορία με τους τρανς χαρακτήρες από το «Win or Lose» θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απομάκρυνση της εταιρείας από τις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα εν αναμονή μιας δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Disney Μπομπ Ίγκερ δήλωσε στο CNBC ότι ο γίγαντας της ψυχαγωγίας δεν ενδιαφέρεται να στέλνει μηνύματα στις εκπομπές ή τις ταινίες του.

«Ο όρος woke χρησιμοποιείται μάλλον ελεύθερα», δήλωσε ο Ίγκερ. «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν καν τι πραγματικά σημαίνει. Η ουσία είναι ότι η εμφύτευση μηνυμάτων ως ένα είδος πρώτης προτεραιότητας στις ταινίες και τις τηλεοπτικές μας εκπομπές δεν είναι αυτό που επιδιώκουμε. Πρέπει να είναι διασκεδαστικές».

Don’t Say Gay

Το 2022, το prequel του «Toy Story» «Lightyear», παρουσίασε μια σχέση και ένα φιλί μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε μια ταινία που απευθύνεται σε νεαρότερο κοινό. Αλλά το φιλί παραλίγο να μην φτάσει στη μεγάλη οθόνη, αφού τα στελέχη της Disney κινήθηκαν για να κόψουν τη σκηνή, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό της Pixar. Τελικά, το φιλί του ίδιου φύλου αποκαταστάθηκε, αλλά η ταινία προκάλεσε αντιδράσεις από τους συντηρητικούς και απαγορεύτηκε σε περισσότερες από δώδεκα χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Το Magic Kingdom έχει επίσης συμπεριλάβει την εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ+ στις ταινίες του που απευθύνονται σε ενήλικες, όπως το «Pose» του FX, το «Agatha All Along» της Marvel και το «All of Us Strangers» της Searchlight Pictures.

Αφού η Φλόριντα θέσπισε το 2022 έναν νόμο που οι επικριτές χαρακτήρισαν «Don’t Say Gay», η καθυστερημένη στάση του τότε επικεφαλής της Disney, Μπομπ Τσάπεκ, ενάντια στη νομοθεσία πυροδότησε ένα κύμα αντιδράσεων από δεξιούς εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι παρουσίασαν την εταιρεία ως έναν «woke» οργανισμό που επιδιώκει να «γαλουχήσει» τα παιδιά με αυτό που χαρακτήρισαν ως ριζοσπαστική ΛΟΑΤΚΙ+ ατζέντα.

Στόχος είναι η ψυχαγωγία και όχι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων

Από τότε που επέστρεψε στο τιμόνι, ο Ίγκερ έχει καταστήσει σαφές ότι οι δημιουργοί έχουν μπερδευτεί σε σχέση με το ποιος θα έπρεπε να είναι ο κορυφαίος στόχος τους. Μιλώντας στο DealBook Summit πέρυσι, ο επικεφαλής της Disney δήλωσε ότι η αποστολή της εταιρείας είναι να ψυχαγωγεί το κοινό και όχι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα.

«Μου αρέσει να μπορώ να το κάνω αυτό, να ψυχαγωγώ, και αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με θετικά μηνύματα και να έχεις καλό αντίκτυπο στον κόσμο, φανταστικό, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτός ο στόχος», δήλωσε ο Ίγκερ.

«Όταν επέστρεψα, αυτό που πραγματικά προσπάθησα να κάνω είναι να επιστρέψω στις ρίζες μας – που είναι, θυμηθείτε, πρέπει πρώτα να ψυχαγωγούμε: δεν έχει να κάνει με τα μηνύματα».

*Πηγή: CNN