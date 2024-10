Πανικός έχει προκληθεί στα social media τις τελευταίες ώρες, μετά τις αποκαλύψεις των δίδυμων influencers για μια αρκετά περίεργη συνήθεια.

Η Brigette και η Danielle Pheloung έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες ακόλουθους στα social media όλα αυτά τα χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να παρακολουθούν καθημερινά τη ζωή τους.

Οι 27χρονες influencers από τη Νέα Υόρκη έγιναν γνωστές στον κόσμο του Instagram για το περιεχόμενό τους σχετικά με τη μόδα, τον τρόπο ζωής και τη γυμναστική.

Η αηδιαστική συνήθεια

Ωστόσο, πρόσφατα εμφανίστηκαν σε ένα podcast και σόκαραν όσους το παρακολούθησαν. Συγκεκριμένα, οι δίδυμες παραδέχτηκαν σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast Gals on the Go ότι μοιράζονται κάτι αρκετά… προσωπικό.

Η Ντανιέλ είπε χαρακτηριστικά: «Περιμένετε, θέλετε να μάθετε κάτι τρελό; Ντρέπομαι πραγματικά να το πω αυτό… Έχουμε μόνο ένα σουτιέν». «Και μοιραζόμαστε όλα τα εσώρουχα», πρόσθεσε στη συνέχεια η Bridgette…

Αφού εξήγησαν ότι μοιράζονται «κυριολεκτικά» τα πάντα, οι παρουσιαστές του podcast Brooke Miccio και Danielle Carolan έμειναν έκπληκτοι.

Η Danielle το πήγε και ένα βήμα παρακάτω λέγοντας: «Έχουμε μόνο ένα σουτιέν γιατί δεν φοράμε σουτιέν, αλλά όποτε χρειαζόμαστε, λέμε, περίμενε… και τσακωνόμαστε γι’ αυτό».

Δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένα σουτιέν, μόνο μία αδελφή μπορεί να το φοράει ανά πάσα στιγμή, φυσικά.

Έτσι, οι δίδυμες ρωτήθηκαν ποιος φορούσε το σουτιέν κατά τη διάρκεια του podcast, γεγονός που οδήγησε σε άλλη μια απρόσμενη αποκάλυψη….

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει γίνει viral στο TikTok και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια.