Ένοπλοι άνδρες πυροβολούσαν στον αέρα και έκλεισαν ορισμένα καταστήματα σε περιοχές της Βηρυτού, την ώρα που οι υποστηρικτές της Χεζμπολάχ δήλωναν ότι έχουν υποστεί σοκ και δεν πιστεύουν ότι ο ηγέτης τους, ο Χασάν Νασράλα, είναι νεκρός.

Η σιιτική οργάνωση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα, με μια ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες αφού ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τον εξόντωσε, σε αεροπορική επιδρομή στην έδρα της Χεζμπολάχ, στα νότια προάστια της Βηρυτού, την Παρασκευή.

Ο θάνατος του Νασράλα θεωρείται καταστροφικό πλήγμα για τη Χεζμπολάχ, εν μέσω των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων. Ακόμη και μετά την επιβεβαίωση της είδησης, ορισμένοι υποστηρικτές της διατηρούσαν την ελπίδα ότι, με κάποιο τρόπο, ήταν ζωντανός.

«Θεέ μου, ελπίζω να μην είναι αλήθεια. Είναι καταστροφή αν είναι αλήθεια» είπε η Ζαχράα, μια νεαρή γυναίκα που είχε εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας από το προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Μας καθοδηγούσε. Ήταν τα πάντα για εμάς. Ήμασταν κάτω από τα φτερά του», είπε στο Reuters τηλεφωνικά. Η Ζαχράα είπε ότι άλλοι εκτοπισμένοι γύρω της λιποθύμησαν ή άρχισαν να ουρλιάζουν όταν ειδοποιήθηκαν μέσω των κινητών τηλεφώνων τους για την ανακοίνωση που επιβεβαίωνε τον θάνατό του.

Μια παρουσιάστρια ειδήσεων του τηλεοπτικού καναλιού Al-Mayadeen του Λιβάνου ήταν αναστατωμένη τη στιγμή που ανακοίνωνε τον θάνατο του Νασράλα.

Η φωνής της παρουσιάστριας έσπασε και στη συνέχεια άρχισε να δακρύζει.

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C

— OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2024