Ήταν πριν από περίπου δέκα χρόνια όταν έκανε την εμφάνισή του στον κόσμο του διαδικτύου η περσόνα με την ονομασία Nikocado Avocado. Ο -τότε- 22χρονος YouTuber ξεκίνησε παρουσιάζοντας ένα κανάλι αφιερωμένο στη vegan διατροφή, ωστόσο σύντομα άλλαξε κατεύθυνση.

Ο Nikocado Avocado, δύο χρόνια μετά, άρχισε να ανεβάζει mukbang βίντεο (περιεχόμενο όπου κάποιος καταναλώνει μεγάλες ποσότητες junk food) και η φήμη του εκτοξεύτηκε. Οι subscribers του αγγίζουν σήμερα τα 8.6 εκατομμύρια, ενώ τα βίντεό του έχουν συνολικά 2.5 δισ. προβολές!

Ωστόσο, εκτός από τη φήμη του, εκτοξεύτηκε και το σωματικό του βάρος – καθώς έφτασε να ζυγίζει 186 κιλά. Ωστόσο αυτό ανήκει στο παρελθόν. Την περασμένη Παρασκευή, ο Nikocado Avocado ανέβασε ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτωντας ότι κατάφερε να χάσει 113 και αφήνοντας άναυδους τους ακόλουθούς του.

«Σήμερα, ξύπνησα από ένα πολύ μεγάλο όνειρο και επίσης ξύπνησα έχοντας χάσει 113 κιλά από το σώμα μου. Μόλις χθες, οι άνθρωποι με αποκαλούσαν χοντρό, άρρωστο και βαρετό. Οι άνθρωποι είναι τα πιο αρρωστημένα πλάσματα σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά εγώ έχω καταφέρει να είμαι πάντα δύο βήματα πιο μπροστά από όλους. Την πατήσατε» ανακοίνωσε περήφανα στους εκατομμύρια followers του.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι τα 113 κιλά τα έχασε σε διάστημα δύο χρόνων, «κοροϊδεύοντας» τους ακόλουθούς του, δημοσιεύοντας βίντεο που είχε τραβήξει παλιά ώστε κανείς να μην το καταλάβει.

Nikocado Avocado totally tricked everyone on the internet by raking in thousands, if not millions, from pre-recorder content?! all while focusing on his health and weight loss journey. 😳👀 pic.twitter.com/KZUkT6CmlJ

— Sophie Rain Thread 🔥❤️ (@SophieRainForum) September 7, 2024