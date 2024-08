Δασική φωτιά στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία της Σμύρνης της Τουρκίας, που υποδαυλίζεται από ισχυρούς ανέμους, βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αναγκάζοντας ορισμένους ανθρώπους να απομακρυνθούν, δήλωσε την Παρασκευή ο τοπικός κυβερνήτης, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν επίσης να περιορίσουν άλλες πυρκαγιές στα βόρεια.

Η πυρκαγιά στη Σμύρνη ξεκίνησε αργά την Πέμπτη στην περιοχή Καρσίγιακα για άγνωστους λόγους, καθώς οι πυροσβέστες εργάζονταν ήδη για να περιορίσουν τρεις ξεχωριστές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Τουρκία, όπως σημειώνει το Reuters.

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν δήλωσε ότι η πυρκαγιά στην Καρσίγιακα συνεχίζεται σε τέσσερις με πέντε διαφορετικές περιοχές, παρά τις προσπάθειες περιορισμού της με αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα οχήματα, προσθέτοντας ότι ένα χωριό εκκενώθηκε.

«Η επέμβαση καθίσταται δύσκολη καθώς είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο Ελμπάν. «Έχουμε πληροφορίες ότι κάποια σπίτια κάηκαν. Δεδομένου ότι τώρα πνέουν άνεμοι έως και 80 χιλιόμετρα την ώρα, συχνά πρέπει να σταματήσουμε την εναέρια επέμβαση», είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες θα ενταθούν αν οι άνεμοι εξασθενήσουν.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς έδειχναν φλόγες να καταπίνουν εκτάσεις γης, να πλησιάζουν πολυκατοικίες και δρόμους στην Καρσίγιακα, με μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από τα δάση και την πόλη.

Οι πυρκαγιές στη βορειοδυτική Τουρκία βρίσκονται στην περιοχή Ετζεαμπάτ της επαρχίας Τζανακάλε, στην περιοχή Γκοϊνούκ της επαρχίας Μπολού και στην περιοχή Γκορντές της επαρχίας Μανία.

Δείτε φωτογραφίες:

Δείτε βίντεο από τη Σμύρνη:

