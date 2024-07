«Βαριά» τιμωρία επιβλήθηκε από την FIFA στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Καναδά αλλά και στο προπονητικό team της για έναν ασυνήθιστο λόγο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πριν από μερικές ημέρες η Ολυμπιακή Επιτροπή της Νέας Ζηλανδίας κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στη ΔΟΕ και τη FIFA, καταγγέλλοντας ότι την ώρα της προπόνησης της δικής της ποδοσφαιρικής ομάδας γυναικών πάνω από το προπονητικό της κέντρο πετούσε drone που κατέγραφε τα όσα γίνονταν στον αγωνιστικό χώρο.

Η FIFA άνοιξε φάκελο και η ΔΟΕ πήρε πίσω τις διαπιστεύεις δύο μελών του προπονητικού team με την κόουτς της ομάδας Μπεβ Πρίστμαν να δηλώνει σοκαρισμένη, ενώ λίγο πριν από την τελετή έναρξης απομακρύνθηκε από τη θέση της.

Ο πέλεκυς τελικά έπεσε βαρύς για τους εμπλεκόμενους, καθώς η FIFA επέβαλλε πρόστιμο 200.000 ευρώ και αφαίρεση έξι βαθμών από το Ολυμπιακό τουρνουά, ενώ η Πρίστμαν τιμωρήθηκε με ένα χρόνο αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

WATCH: Canadian Olympic Committee chief executive officer David Shoemaker says the head coach of the national women’s soccer team was likely aware drones were used to spy on an opposing country’s practices in France.

