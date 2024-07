Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται να μην αναγνωρίζει το προσωπικό μερίδιο ευθύνης στη διαμάχη με την οικογένειά του και ρίχνει τις ευθύνες στα βρετανικά tabloids για την αποξένωσή του από τη βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Χάρι αρνείται να υποχωρήσει στον πόλεμό του εναντίον του βρετανικού Τύπου και μάλιστα το αναφέρει ακόμα και ως βασικό λόγο που ο ίδιος και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν αποξενωθεί από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον βασιλιά Κάρολο.

Ο δούκας του Σάσεξ αναφέρθηκε στην περίπλοκη σχέση του με τα tabloids του Ηνωμένου Βασιλείου σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του ITV1 «Tabloids on Trial».

Prince Harry tells @BeccaBarry his legal fight with the tabloids is a “central piece” in the breakdown of his relationship with his family.

In an ITV1 documentary, Tabloids on Trial, the Duke of Sussex says in a “public role these are the things that we should be doing for the… pic.twitter.com/D396ue6DH4

— ITV News (@itvnews) July 24, 2024