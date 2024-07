Μια τουρίστρια προκάλεσε οργή στη Φλωρεντία αφού ανέβηκε επάνω σε ιστορικό άγαλμα και παρίστανε ότι κάνει σεξ μαζί του.

Η νεαρή τουρίστρια, η εθνικότητα της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, εθεάθη να σκαρφαλώνει στον Βάκχο του Giambologna στην περιοχή Borgo San Jacopo της Φλωρεντίας πριν προσποιηθεί ότι φιλάει το χάλκινο άγαλμα.

Όπως φαίνονται στις φωτογραφίες στάθηκε επίσης μπροστά από το γλυπτό ενώ έτριβε τα οπίσθιά της πάνω του, τη στιγμή που ένας φίλος της απαθανάτιζε τις ντροπιαστικές στιγμές.

Σαν να μην έφτανε αυτό, σειρά πήρε μία δεύτερη κοπέλα, ενδεχομένως φίλη της τουρίστριας, η οποία σκαρφάλωσε στο άγαλμα μιμούμενη την ερωτική πράξη.

A bit of an outrage in Italy.

This tourist identified as an American from New York….was caught performing all sorts of vulgar moves on a statue in Florence.

There is a backlash in Europe against this type of disrespectful tourists pic.twitter.com/9YzfpRkJ2U

