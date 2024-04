Απογοητευμένοι από τους ατελείωτους χρόνους αναμονής για στολές -που δεν υπάρχουν σε απόθεμα- , οι αστυνομικοί στο νότιο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας έκαναν μια ασυνήθιστη διαμαρτυρία.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο YouTube και το Instagram από το κρατικό παράρτημα της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών (DPolG), δύο αξιωματικοί που κάθονται σε ένα περιπολικό ρωτούν ο ένας τον άλλον: «Πόσο καιρό περιμένετε;», απαντώντας τέσσερις και έξι μήνες αντίστοιχα, πριν βγουν από την BMW τους για να αποκαλύψουν ότι είναι χωρίς παντελόνι.

Ο Jürgen Köhnlein, πρόεδρος της βαυαρικής DPolG, λέει ότι αυτό που φαίνεται σαν κακό πρωταπριλιάτικο αστείο μόνο για γέλια δεν είναι, εξισώνοντας μια χρόνια έλλειψη στολών με έλλειψη σεβασμού για τους αξιωματικούς, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

«Η αστυνομία της Βαυαρίας «γδύνεται» και θα μπορούσε κυριολεκτικά να μείνει όρθια χωρίς παντελόνια», λέει ο Köhlein, ο οποίος υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χρόνοι αναμονής για έως και 21 διαφορετικά είδη στολής – όπως καπέλα, σακάκια και παντελόνια – μπορεί να διαρκέσουν μήνες.

Το συνδικάτο καλεί το υπουργείο Εσωτερικών να διορθώσει αμέσως το πρόβλημα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πρόσθετο κόστος, σημειώνοντας ότι: «Από το 2020, δεν μιλάμε σχεδόν καθόλου για ελλείψεις στην ποιότητα των στολών, αλλά μάλλον για έλλειψη στη διαθεσιμότητα στολών».

Police in Bavaria have dropped their pants in protest of long wait times for out-of-stock uniforms: pic.twitter.com/eehGacXcvU

— DW News (@dwnews) April 4, 2024