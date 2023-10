Το βλέμμα του πλανήτη είναι στραμμένο από το μεσημέρι του Σαββάτου (7/10) στο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση και εισβολή της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη χώρα.

Μέχρι αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ένας πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 1.100 ανθρώπων, σε λιγότερο από 48 ώρες, ενώ πάνω από 100 κρατούνται ως αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων πάνω από 700 άνθρωποι στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί και ακόμη 2.150 έχουν τραυματιστεί. Αντίστοιχα στη Γάζα, από την ισραηλινή επιδρομή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 413 άτομα.

Χαρακτηριστικό της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή, το βίντεο του BBC, από τη ζωντανή σύνδεση του ρεπόρτερ Rushdi Abu Alouf, από τη Γάζα, η οποία διακόπτεται από μία ισχυρή έκρηξη.

Ο ίδιος μιλούσε στην παρουσιάστρια Maryam Moshiri, λέγοντάς της ότι η έκρηξη ακούστηκε «πολύ κοντά». Σύμφωνα με ανάρτηση της Moshiri στο X με το σχετικό βίντεο επρόκειτο για ισραηλινό πύραυλο, στα πλαίσια των αεροπορικών επιδρομών της χώρας στη Γάζα.

Η ίδια σημειώνει πως ο ρεπόρτερ και η ομάδα του απομακρύνθηκαν από το σημείο το συντομότερο δυνατόν.

WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby.

Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) October 8, 2023