Τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο διερμηνείς έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη όπου μετέβησαν στο πλαίσιο 19μελους ανθρωπιστικής αποστολής, μετά τις φονικές πλημμύρες στη χώρα.

Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της ελληνικής αποστολής, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό και έπιασε φωτιά στην πόλη Ντέρνα. Το φορτηγό, στο οποίο φέρεται να επέβαινε οικογένεια Λίβυων, δύο εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το λεωφορείο.

Από το τροχαίο φέρεται να τραυματίστηκαν 13 ακόμη άτομα της ελληνικής αποστολής, που επαναπατρίστηκαν, και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. 5 από αυτούς φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Με απόφαση Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ ανακοινώθηκε πως τα αίτια του τροχαίου θα διερευνηθούν.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023