Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η ανάρτηση στο διαδίκτυο ενός μάνατζερ από το Μιλάνο, ο οποίος επέλεξε για τις φετινές διακοπές του το θέρετρο Γκόλφο Αράντσι της Σαρδηνίας.

Πρόκειται για φωτογραφία στην οποία μπορεί κανείς να διακρίνει σε ένα μπουφέ με γλυκά του ξενοδοχείου, μια ξαπλωμένη κοπέλα, το σώμα της οποίας έχει επικαλυφθεί με λιωμένη σοκολάτα.

«Βλέποντας την εικόνα αυτή, έμεινα άναυδος. Ποια είναι η γνώμη των υπεύθυνων της τουριστικής επιχείρησης που εκμεταλλεύεται την ξενοδοχειακή μονάδα, σχετικά με την συγκεκριμένη παρουσίαση του γυναικείου σώματος; Το σώμα μιας γυναίκας, μιας εργαζόμενης, υποβαθμίζεται σε πιατικό, προς ικανοποίηση κάποιων πονηρών ματιών», έγραψε ο Μιλανέζος μάνατζερ, μέσω Linkedin. H όλη αυτή εικόνα, όπως συμπλήρωσε, σόκαρε και την 14χρονη κόρη του που παραθέριζε μαζί του.

Sardegna, ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato, stesa sul tavolo del buffet dei dolci a bordo piscina: è polemica. La denuncia sui social di un turista milanese che a Ferragosto si trovava al Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci: «Corpo femminile come oggetto» pic.twitter.com/aQe39NDoIh

A hotel in Sardinia had melted chocolate spread over a woman’s body on its buffethttps://t.co/NQBlOL0KAc

— Jaun News English (@EnglishJaun) August 24, 2023