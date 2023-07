Μυστήριο παραμένει το πού βρίσκεται ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής μισθοφορικής οργάνωσης, Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την αποτυχημένη ανταρσία του στις 24 Ιουνίου.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Πριγκόζιν ήταν όταν αναχωρούσε από το Ροστόφ μετά τη συμφωνία που έκανε με τον Λευκορώσο πρόεδρο, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος δρούσε ως ενδιάμεσος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Έκτοτε πολλά έχουν ακουστεί για την τύχη του Πριγκόζιν όπως ότι ήταν στη Λευκορωσία σύμφωνα με τον Λουκασένκο και στη συνέχεια επέστρεψε στη Ρωσία, ένα άλλο σενάριο τον θέλει να μην έφυγε ποτέ από τη Ρωσία, ενώ η τελευταία πληροφορία που είδε το φως της δημοσιότητας θέλει τον επικεφαλής της Wagner να συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν λίγες ημέρες μετά την αποτυχημένη ανταρσία του, κάτι που επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.

Ωστόσο, το γεγονός πως ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και σχεδόν 20 ημέρες έχει κάνει αρκετούς να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ακόμα και νεκρός. Κάτι τέτοιο πιστεύει και ο απόστρατος Αμερικανός στρατηγός Ρόμπερτ Άμπραμς ο οποίος μιλώντας στο ABC News εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την τύχη του επικεφαλής της Wagner.

Ο ίδιος δεν έκρυψε και τη δυσπιστία του και για τη συνάντηση Πριγκόζιν – Πούτιν. «Θα μου προκαλέσει έκπληξη αν δούμε πλάνα από τη συνάντηση του Πούτιν με τον Πριγκόζιν. Πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό στημένη και σύμφωνα με την προσωπική μου εκτίμηση αμφιβάλω αν θα ξαναδούμε δημόσια τον Πριγκόζιν ξανά. Πιστεύω ότι είτε κρύβεται είτε έχει σταλεί σε κάποια φυλακή ή έχει μεταχειριστεί με κάποιον άλλον τρόπο. Αμφιβάλλω αν θα τον δούμε πάντως ξανά», είπε αρχικά.

«Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι ζωντανός και αν είναι, θα είναι σε κάποια φυλακή», συμπλήρωσε.

Στην τύχη του Πριγκόζιν και στην πιθανότητα εξόντωσης του επικεφαλής της Wagner, αναφέρθηκε επίσης και ο Τζο Μπάιντεν, σχολιάζοντας ειρωνικά ότι θα πρέπει «να προσέχει τι τρώει».

«Ένας Θεός ξέρει τι θα κάνει. Δεν είμαι σίγουρος πού βρίσκεται και τις επαφές έχει. Αν ήμουν ο Πριγκόζιν, θα πρόσεχα τι τρώω. Θα παρακολουθούσα το μενού», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την γαλλική Liberation, που επικαλείται πηγές μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, η μυστική συνάντηση Πούτιν- Πριγκόζιν πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, ενώ γίνεται λόγος για μία συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο στρατηγός Viktor Zolotov, επικεφαλής της ρωσικής εθνικής φρουράς, και ο Sergei Naryshkin, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, συμμετείχαν στη μυστική συνεδρίαση με τον Prigozhin μαζί με ανώτερους διοικητές του Wagner, σύμφωνα με τη Libération.

🚨 More intrigue: The photos from Saint Petersburg appear to be of Prigozhin’s double. The real Prigozhin is missing a finger on his left hand. The body guard seen in the photos in St. Pete is definitely Prigozhin’s bodyguard. pic.twitter.com/BUWGrWBfDk

— Igor Sushko (@igorsushko) June 29, 2023