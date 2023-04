Με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον τέως Αμερικανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ καυχιέται πως η mugshot του θα γίνει η πιο διάσημη φωτογραφία σύλληψης στην ιστορία του κόσμου.

Φέρεται μάλιστα να έχει καταστρώσει ήδη το σχέδιο για την αξιοποίηση της φωτογραφίας σύλληψής του από τις αρχές. Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλωστε είναι ο πρώτος πρώην Αμερικανός πρόεδρος που βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη. Θα είναι ο πρώτος πρόεδρος που θα καθίσει στο εδώλιο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με την άσκηση δίωξης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 45ος Αμερικανός πρόεδρος, αναμένεται να χρησιμοποιήσει τη mugshot του για εμπορικούς σκοπούς και με τα κέρδη να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές.

Σε κούπες καφέ, πετσέτες, αφίσες, μπλουζάκια, σημαίες. Με λίγα λόγια, η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται παντού.

Η Toni Holt Kramer, σύμμαχος και φίλη του τέως Αμερικανού προέδρου και επικεφαλής της ομάδας υποστήριξης Trumpettes, σημειώνει πως η φωτογραφία του θα είναι εμβληματική.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του γνωρίζουν ότι η φωτογραφία σύλληψής του συνοψίζει το κυνήγι μαγισσών εναντίον του. Και θα είναι εμβληματική για όλα όσα είναι λάθος στην μπανανία που έχει μετατρέψει την Αμερική ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Ξέρει ότι η φωτογραφία από τη σύλληψή του θα γίνει η πιο διάσημη φωτογραφία σύλληψης στην ιστορία του κόσμου. Είναι κάτι που θα γίνει το σύμβολο επίθεσης της επίθεσης της Αριστεράς στον Τραμπ. Κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί για να τον ταπεινώσει θα γυρίσει θεαματικά μπούμερανγκ. Θα τη θέλουν όλοι. Ακόμα και οι επικριτές του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της επικείμενης παραπομπής του την περασμένη Πέμπτη, τα χρήματα άρχισαν να εισρέουν στα ταμεία για την επανεκλογή του. Μέσα σε λίγες ώρες είχαν συγκεντρωθεί 4 εκατομμύρια δολάρια από κάθε πολιτεία της Αμερικής.

Διαθέτει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την υποψηφιότητά του για τον Λευκό Οίκο το 2024.

«Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές. Φαινόταν ότι θα συγκεντρώναμε πέντε εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου», σημείωσε πηγή προσκείμενη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δωρεές προέρχονταν από κάθε πολιτεία της Αμερικής, με την πηγή να σημειώνει πως υπάρχουν σχέδια για την εμπορική αξιοποίηση της φωτογραφίας σύλληψης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζουμε να έχουμε τα αντικείμενα προς πώληση εντός 48 ωρών από την απαγγελία της κατηγορίας».

Μιλώντας για τη διαβόητη mugshot του ηθοποιού Χιου Γκραντ το 1995, σημείωσε ότι έγινε εμβληματική αλλά δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.

Hugh Grant tweets infamous mugshot after criticism over political flexibility https://t.co/cvLpgUS2Zq

Η διαβόητη φωτογραφία ήταν λίγο μετά τη σύλληψη του διάσημου ηθοποιού για «άσεμνη συμπεριφορά» με την ιερόδουλη Divine Brown.

«Μόλις ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία, θα βλέπετε παντού τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ». Μέχρι στιγμής κάνουν τον γύρο του κόσμου mugshots του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και φωτογραφίες από «σύλληψή» του που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

🚨MAJOR BREAKING: Donald Trump has officially been INDICTED by a Manhattan grand jury on criminal charges relating to his illegal hush-money payment to Stormy Daniels.

We Asked Ai to Create his mugshot!#TrumpIndicted #StormyDaniels pic.twitter.com/cZRdKi1OwY

— The Ai Studio (@rotton_scally) March 31, 2023