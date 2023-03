Ένα μαθητή λυκείου, που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο ενηλίκους στο East High School, στη συνοικία Σίτι Παρκ, αναζητεί η αστυνομία του Ντένβερ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί (18:00 ώρα Ελλάδας), όταν δύο μέλη του προσωπικού του σχολείου υπέβαλαν τον συγκεκριμένο μαθητή σε σωματικό έλεγχο για κατοχή όπλου, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντένβερ, Ρον Τόμας, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ταυτότητα του μαθητή έχει κοινοποιηθεί στις δυνάμεις ασφαλείας που τον αναζητούν, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Την ώρα που τα μέλη του προσωπικού σταμάτησαν τον μαθητή για να τον υποβάλουν σε σωματικό έλεγχο, ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, είπε ο Ρον Τόμας. Το όπλο δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής, προσέθεσε.

Students are beginning to walk out of East High School. We know that the suspect was a juvenile, who the school patted down and searched each day. Police do not currently have custody of the suspect. Story to come at https://t.co/XncuFC3Q7e. #Denver pic.twitter.com/icMjwRpd2R

— Denver Westword (@denverwestword) March 22, 2023