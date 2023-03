Με γραμματόσημο τίμησαν τα Αμερικανικά Ταχυδρομεία (USPS) μια σπουδαία μορφή της Αφρο-αμερικανικής λογοτεχνίας, με αφορμή την παρουσίαση του forever stamp (γραμματοσήμου του οποίου η τιμή θα παραμένει πάντοτε ίδια) στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον για την Τόνι Μόρισον, σημείωσαν: «Στα με τέχνη δημιουργημένα μυθιστορήματά της, εξερεύνησε τις ποικίλες φωνές και τις πολύπλευρες εμπειρίες των Αφρο-αμερικανών και πρόσθεσε μια ζωτικής σημασίας αφρο-αμερικανική φωνή στην αμερικανική λογοτεχνία».

Και στην παγκόσμια, καθώς πολλά πεζογραφήματά της υπάρχουν στη γλώσσα μας, με τελευταίο το «Ρετσιτατίβο» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο.

Η τελετή στις αρχές του μήνα ήταν μια από τις πολλές εκδηλώσεις που φιλοξενεί φέτος για τη συγγραφέα – απεβίωσε το 2019 σε ηλικία 88 χρονών – το πανεπιστήμιο· μεταξύ αυτών την έκθεση «Toni Morrison: Sites of Memory» και συμπόσιο για την επιρροή της στην αμερικανική κουλτούρα.

Toni Morrison, the first African-American woman to earn the Nobel Prize in literature is featured on the newest Forever stamp from the United States Postal Service. Yeah! #WomensHistoryMonth pic.twitter.com/kFLJs2g9Q4

— Huemanbooks (@HUEMANBOOKS) March 20, 2023