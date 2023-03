Οι συμβουλές στον Μπάιντεν

Συζητήσεις με ανώτερα διοικητικά στελέχη του προέδρου Τζο Μπάιντεν σχετικά με την τραπεζική κρίση, είναι είχε το Σάββατο ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters που γνωρίζει το θέμα. Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Νωρίτερα το το Bloomberg News ανέφερε ότι ο «σοφός της Ομάχα» έχει έρθει σε επαφή με ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες ημέρες καθώς εκτυλίσσεται η περιφερειακή τραπεζική κρίση.

Υπήρξαν πολλές συνομιλίες μεταξύ της ομάδας του Μπάιντεν και του Μπάφετ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ότι ο Μπάφετ πιθανώς επένδυε στον περιφερειακό τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ με κάποιο τρόπο, αλλά ο δισεκατομμυριούχος έδωσε επίσης συμβουλές και καθοδήγηση ευρύτερα σχετικά με την τρέχουσα αναταραχή.

Η μακρά ιστορία του

Ο Μπάφετ έχει μακρά ιστορία στο να βοηθάει τράπεζες σε κρίση, αξιοποιώντας την επενδυτική του θέση και το οικονομικό του βάρος για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη σε προβληματικές εταιρείες.

Η Bank of America Corp. κέρδισε εισφορά κεφαλαίου από τον Buffett το 2011 μετά την πτώση της μετοχής της εν μέσω απωλειών που συνδέονταν με στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου. Ο Μπάφετ πέταξε επίσης ένα σωσίβιο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Goldman Sachs Group Inc. το 2008 για να στηρίξει την τράπεζα μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers Holdings Inc.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν έκτακτα μέτρα για να χαλαρώσουν τους πελάτες το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποσχόμενοι να εξοφλήσουν πλήρως τις ανασφάλιστες καταθέσεις στις χρεοκοπημένες τράπεζες. Οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών συνέχισαν να πέφτουν αυτή την εβδομάδα υπό τους φόβους ότι θα εξαπλωθεί ο πόνος.

Η ομάδα του Μπάιντεν, επιφυλακτική για τα πολιτικά πλήγματα, έχει κινηθεί για να ενορχηστρώσει backstops που δεν απαιτούν άμεσες κρατικές δαπάνες από τους φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της Federal Reserve. Μεγάλες τράπεζες των ΗΠΑ κατέθεσαν οικειοθελώς 30 δισεκατομμύρια δολάρια για να σταθεροποιήσουν την First Republic Bank αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση που οι ρυθμιστικές αρχές περιέγραψαν ως «πολύ ευπρόσδεκτη». Οποιαδήποτε επένδυση ή παρέμβαση από τον Μπάφετ ή άλλα πρόσωπα θα συνέχιζε αυτό το μοτίβο, επιδιώκοντας να ανακόψει την κρίση χωρίς άμεσες διασώσεις.