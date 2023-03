Τουλάχιστον εποτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλου χθες Πέμπτη το βράδυ σε κτίριο εκδήλωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αλστερντορφ, στο βόρειο Αμβούργο.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ κατά ανθρώπων που βρίσκονταν σε εκκλησία μαρτύρων του Ιεχωβά.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «λουτρό αίματος» και προειδοποίησε τους πολίτες για «εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο».

#BREAKING #GERMANY #ALLEMAGNE

🔴 GERMANY :#VIDEO MASS SHOOTING IN ALSTERDORF QUARTER OF HAMBURG CITY!

At least 6 people killed, several injured, on Mar 10 night.

Attacker(s) on the run.#BreakingNews #UltimaHora #Alemania #Hamburg #Alsterdorf #MassShooting #Tiroteo #Schießerei pic.twitter.com/QG7LlSLxaW

— LoveWorld (@LoveWorld_Peopl) March 9, 2023