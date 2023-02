Μπορεί οι ελπίδες για επιζώντες ανάμεσα στα χαλάσματα να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, οι διασώστες όμως που βρίσκονται στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι δύο σεισμοί της περασμένης Δευτέρας στην Τουρκία, δεν το βάζουν κάτω.

Έτσι, όταν καταφέρνουν να ανασύρουν ζωντανό κάποιον άνθρωπο από τα γκρεμισμένα σπίτια καταγράφουν και μία νίκη στη μάχη με το χρόνο και την ανθρώπινη ζωή.

Το τελευταίο κατόρθωμα των σωστικών συνεργείων ήταν ένα αγοράκι ηλικίας μόλις τριών ετών, το οποίο απεγκλωβίστηκε έπειτα από 158 ώρες.

Οι διασώστες κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό από τα χαλάσματα του σπιτιού του στη νότια επαρχία Καχραμανμάρας, η οποία έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

