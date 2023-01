Ο Ζερόμ Σινκλέρ στις 26 Σεπτεμβρίου του 2012 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο με την φανέλα της Λίβερπουλ.

Το ρεκόρ αυτό διατηρείται μέχρι και σήμερα, αν και η καριέρα του Άγγλου παίκτη δεν είχε την ίδια συνέχεια.

Από πολύ μικρή ηλικία, το ταλέντο του Σινκλέρ ήταν αδιαμφισβήτητο. Άλλωστε με τις εμφανίσεις που είχε κάνει στην Γουέστ Μπρομ είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων, με την Λίβερπουλ τελικά να αποκτά τον Ζερόμ. O ΜακΠάρλαντ, διευθυντής ακαδημιών του συλλόγου τότε, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Με όλες τις κορυφαίες ομάδες να θέλουν τον Ζερόμ, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που καταφέραμε να τον αποκτήσουμε σε ηλικία 14 ετών».

Ο Βρετανός επιθετικός, που είχε ως είδωλο του, τον Τιερί Ανρί, αγωνιζόταν στην ομάδα του Μέρσισαϊντ, ενώ σύντομα έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ελπίδων της Αγγλίας. Την προσοχή του τεχνικού ηγέτη της Λίβερπουλ, Μπρένταν Ρότζερσ, τράβηξαν η δεινότητα στο σκοράρισμα, η ταχύτητα και η δύναμη του παίκτη.

Ο παίκτης το 2012 έπαιξε στο παιχνίδι της Λίβερπουλ απέναντι στην Γουέστ Μπρομ. Στο 81ο λεπτό, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 1-1, ο Βορειοϊρλανδός προπονητής ρίχνει στο ματς τον Σινκλέρ, γράφοντας με τον τρόπο αυτό ιστορία, καθώς σε ηλικία 16 ετών και έξι ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται για τους «reds» σε επίσημη αναμέτρηση.

Μετά το προσωπικό ρεκόρ και το βάπτισμα του πυρός, όλα έδειχναν πως ο Ζερόμ θα είχε πολύ δυνατή εξέλιξη, όμως τελικά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Παρέμεινε για 4 χρόνια στους reds καταγράφοντας πέντε συμμετοχές και ένα γκολ.

Το καλοκαίρι του 2016 ολοκληρωνόταν το συμβόλαιο του. Ο Κλοπ είχε την πρόθεση να συνεχίσει την συνεργασία, λέγοντας ότι «ο Ζερόμ είναι ένας πολύ νεαρός παίκτης, έχει ικανότητες, είναι πολύ καλός σουτέρ, αλλά δεν είναι εύκολο για εκείνον να ανταπεξέλθει στο κέντρο της επίθεσης, απέναντι σε γιγαντόσωμους αμυντικούς στην Premier League. Αλλά είναι πολύ νέος και μπορεί να αναπτυχθεί.»

Από την άλλη, ο ατζέντης του, Αϊντί Γουόρντ είχε διαφορετική άποψη, επιθυμώντας για τον παίκτη να αναζητήσει αλλού την τύχη του. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα οι όποιες διαπραγματεύσεις να «ναυαγήσουν», με τον Γουόρντ να ενημερώνει μάλιστα το σύλλογο ότι ο Σινκλέρ θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει το καλοκαίρι. Επόμενος σταθμός αποτέλεσε η Γουότφορντ, αλλά τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Εκεί, πέρασε πέντε σεζόν, όπου δινόταν συνεχώς ως δανεικός (Μπέρμιγχαμ, Σάντερλαντ, Όξφορντ, Φένλο, Τσσκα Σόφιας), χωρίς να μπορεί να καθιερωθεί πουθενά.

Τελικά, έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι του 2021 και έκτοτε παραμένει χωρίς ομάδα. Εφόσον έμεινε ελεύθερος αφοσιώθηκε στην επιχείρηση του, ένα μαγαζί που προσφέρει takeaway φαγητό, με τις ένδοξες μέρες του αστέρα του ποδοσφαίρου να ανήκουν στο παρελθόν.

