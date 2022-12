Ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο μοιράστηκε μία πολύ δύσκολη στιγμή του με τους ακολούθους του στο twitter.

Ο γιος του βολεϊμπολίστα του Ολυμπιακού αποκάλυψε πως χθες Τρίτη (20/12) πέρασε τη δυσκολότερη μέρα του από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, ο Ιντάλγκο μίλησε για το πρόβλημα υγείας του παιδιού και την εμπειρία που είχε στο νοσοκομείο, περιγράφοντας με συγκινητικό τρόπο όλα όσα έζησε.

«Σήμερα ήταν η δυσκολότερη μέρα που είχα στην Ελλάδα ως τώρα. Ήμουν στην αναμονή του νοσοκομείου, ελπίζοντας να γίνει καλά το παιδί μου σύντομα. Το highlight ήταν όταν ανακάλυψα ότι ο γιατρός δεν είχε τη συνταγή για το φάρμακο που χρειαζόμασταν. Ο Θεός να ευλογεί όλα τα παιδιά του κόσμου με υγεία», έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ο Ιντάλγκο.

Δείτε την ανάρτησή του στο twitter:

Today was the hardest day I’ve had in greece so far !Just the waiting at the hospital and hoping my kid get better real soon.

Discovering that the Dr didn’t gave prescription for the Medicine WE needed was also the highlight

God blessed all the kids around the world with HEALTH!

— Salvador Hidalgo (@SalvadorSHO13) December 20, 2022