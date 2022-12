Σε διετή φυλάκιση καταδικάστηκε η 35χρονη Stacey Davis για τον θάνατο του ενός έτους γιου της Ethan Davis. Ο εισαγγελέας Simon Jones αναφέρθηκε στο τρομακτικό κάταγμα 15 εκατοστών στο κρανίο του μικρού Ethan. Η αιτία θανάτου του παραμένει άγνωστη.

Η Stacey Davis καταδικάστηκε για τον θάνατο του μικρού Ethan. Άφησε το ενός έτους αγοράκι μόνο του το στο σπίτι και βγήκε για ψώνια. Μια μέρα που η θερμοκρασία είχε αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου και τα παράθυρα στο σπίτι ήταν όλα κλειστά.

Όταν η Stacey Davis, που κάπνιζε τακτικά κάνναβη, επέστρεψε σπίτι, άρχισε να στέλνει μηνύματα σε φιλικό της πρόσωπο. Δεν έλεγξε τον μικρό Ethan για την επόμενη μισή ώρα. Μπήκε αργότερα στο δωμάτιό του και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κούνια.

Το άτυχο αγοράκι, όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο, είχε έναν σημαντικό τραυματισμό στο κεφάλι. Ένα κάταγμα 15 εκατοστών. Η Stacey Davis είχε δηλώσει στις αρχές πως ο μικρός Ethan έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Παρά όμως το πρήξιμο, τους μώλωπες και την ανησυχία της, δεν τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Mum left baby with fractured skull home to die in 27C heat while she went shopping – Mirror Online – Good luck in jail you fkn utter vile cnt https://t.co/Y7V43ZLbaX

— Desperta! (@Desperta_) December 2, 2022