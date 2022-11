Τι και αν κέρδισε με 2-0 την Ουρουγουαή; Tι και αν πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ; Για την Πορτογαλία φαίνεται πως δεν έχουν την ίδια αξία όλα αυτά αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σκοράρει…

Έτσι η Πορτογαλική Ομοσπονδία φαίνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του γνωστού δημοσιογράφου Έντου Αγκίρε, πως θα το πάει μέχρι τέλους και αναμένεται να απευθυνθεί μέχρι και στην FIFA ώστε το πρώτο γκολ της ομάδας του Φερνάντο Σάντος απέναντι στην «Σελέστε» να κατοχυρωθεί στον CR7.

The Portuguese Federation are going to present evidence to FIFA to prove that the first goal against Uruguay was Cristiano Ronaldo’s NOT Bruno Fernandes’

Via @EduAguirre7 pic.twitter.com/zahE4ObBYw

— SPORTbible (@sportbible) November 29, 2022