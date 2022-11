ΗΠΑ και Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπες για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ σε ένα ματς που εκτός από βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και εξωαγωνιστικές προεκτάσεις, λόγω των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η έχθρα των δύο χωρών έφτασε και στη συνέντευξη Τύπου όταν ένας Ιρανός δημοσιογράφος επιτέθηκε στον Τάιλερ Άνταμς επειδή ο ποδοσφαιριστής πρόφερε λανθασμένα το όνομα του Ιράν, ενώ στη συνέχεια τον ρώτησε πώς αισθάνεται που εκπροσωπεί μία χώρα με τόσες πολλές διακρίσεις εις βάρος μαύρων ανθρώπων.

Ο Αμερικάνος διεθνής ψύχραιμα ζήτησε συγνώμη για το λάθος και μετέπειτα απάντησε:

«Υπάρχουν διακρίσεις όπου και να πας. Ένα πράγμα που έμαθα, ειδικά στα χρόνια μου στο εξωτερικό που έπρεπε να ταιριάζω σε κουλτούρες είναι πως στις ΗΠΑ κάνουμε πρόοδο κάθε μέρα. Μεγάλωσα σε μία λευκή οικογένεια με προφανώς Αφροαμερικανικές καταβολές.

Έτσι πήρα πράγματα από διαφορετικές κουλτούρες και ήταν πιο εύκολο να τις καταλάβω. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να το κάνουν και φυσικά χρειάζεται χρόνο σε κάποιους να το καταλάβουν.

Μέσα από την εκπαίδευση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Όπως εσύ με δίδαξες πώς προφέρεται σωστά το όνομα της χώρας σου. Είναι μία εξελικτική διαδικασία».

Tyler Adams mispronounced Iran and was called out by an Iranian journalist – who followed up with a question on discrimination in the United States.

His response: An all time classy answer- Captain & Leader. #USMNT 👏 pic.twitter.com/pELQmBttPl

— Stu Holden (@stuholden) November 28, 2022