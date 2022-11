Με το βρετανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης συνδέθηκε την Δευτέρα το μεγαλύτερο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, βασισμένο στην τεχνολογία της Tesla.

Η ενεργοποίηση της εγκατάστασης στο Πόλσγουντ της ανατολικής Αγγλίας, κοντά στην πόλη του Χαλ, ήταν προγραμματισμένη για το 2023 αλλά επισπεύστηκε ενόψει πιθανών ελλείψεων ενέργειας τον χειμώνα.

Αποτελούμενη από συστοιχίες μπαταριών «Tesla Megapack», η μονάδα μπορεί να αποθηκεύει 196 megawatt/hr, αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 300.000 νοικοκυριών για δύο ώρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εργολάβος του έργου Harmony Energy.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παίζουν σημαντικό ρόλο για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των οποίων η παραγωγή μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Όταν για παράδειγμα η ζήτηση για ρεύμα είναι χαμηλή, ορισμένες μονάδες ΑΠΕ κλείνουν καθώς η παραγόμενη ενέργεια δεν μπορεί να απορροφηθεί από το δίκτυο και να χρησιμοποιηθεί όταν έχει άπνοια ή συννεφιά.

«Τα Tesla Megapack είναι άκρως αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση απότομων αυξήσεων της ζήτησης που μπορεί να προκαλέσουν μπλακάουτ» έγραψε ο ιδρυτής της Tesla Έλον Μασκ σχολιάζοντας την είδηση.

Tesla Megapacks are highly effective in addressing electricity demand spikes that cause power outages https://t.co/V4n5c4ZvNH

— Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022