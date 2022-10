Ένατος ημιτελικός για τον Στέφανο Τσιτσιπά μέσα στο 2022.

Ο έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Χουμπέρτ Χουρκάτς σε ένα συγκλονιστικό ματς με 2-0 σετ (7-6, 6-3) και προκρίθηκε στους «4» του ATP 500 της Αστάνα.

Σε μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά ο «Στεφ» πέρασε το εμπόδιο του αξιόμαχου Πολωνού, ο οποίος ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο πρώτο σετ, το οποίο πήγε μάλιστα στο tie break.

Ένα μόλις break όμως σε ολόκληρο το ματς έφθανε για να πάρει τη νίκη με 2-0 ο Τσιτσιπάς.

Το πρώτο σετ πραγματικά πήγαινε… game-game, με τους δύο τενίστες να σερβίρουν εξαιρετικά και το σετ να πηγαίνει σε tie break.

He shoots HE SCORES 🎯@steftsitsipas goes between the wickets of Hurkacz at #AstanaOpen pic.twitter.com/fGZnlUhMK6

— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2022