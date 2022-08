Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… σαραντάρησε στον αγώνα της Εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι.

Στον συγκλονιστικό αγώνα της «Stark Arena», που κρίθηκε στην παράταση, ο σούπερ σταρ των Μπακς έκανε νέο ρεκόρ πόντων στα γαλανόλευκα. Και μαζί έκανε ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα συνολικά στην Προκριματική Φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 40 πόντους, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ του, όταν πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε σημειώσει 31 πόντους στο φιλικό απέναντι στην Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Ο «Greek Freak» είχε συνολικά 12/18 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 10/14 βολές και ακόμη 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 40’11’’.

The 𝟒𝟎 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 scored by @Giannis_An34 against Serbia is a new individual record for the FIBA Basketball World Cup European Qualifiers 🔥#FIBAWC | #WinForHellas 🇬🇷 pic.twitter.com/IJJHKrFyha

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) August 25, 2022