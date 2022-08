Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να κερδίσει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο Καραϊσκάκη (1-1) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όμως το γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί δείχνει ότι τα πάντα θα κριθούν στη Σλοβακία.

Οι Ερυθρόλευκοι, στο ντεμπούτο του Κάρλος Κορμπεράν στον πάγκο της ομάδας, τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη Σλόβαν και σε μία εβδομάδα θα παίξουν στην Μπρατισλάβα την πρόκριση στα πλέι-οφ, με τον Γιαν Εμβιλά να δίνει το σύνθημα.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος γάλλος μέσος έστειλε το δικό του μήνυμα για ανασύνταξη και θετικό αποτέλεσμα στη ρεβάνς, που θα φέρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Μπορεί να μην ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, όμως πάμε για την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα» έγραψε ο Γάλλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, με κάποιους φίλους των Πειραιωτών να του απαντούν στα σχόλια.

Δείτε την ανάρτησή του:

Not the result we hoped for but let’s go for the qualification next week ! 👊🏾🦁💥 #UEL #TeamMVila @olympiacosfc pic.twitter.com/3TsyOpWNgv

— yannmvila 🔴⚪️ (@yannmvila) August 5, 2022