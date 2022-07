Και πριν αλέκτωρα φωνήσαι – για την ακρίβεια, πριν στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή συμφωνίας των 27 υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου – η τιμή του εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Η άνοδος που κατέγραψε μέσα σε μία ημέρα η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τις 10 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο για τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης ολλανδικού φυσικού αερίου, όσο και για τα αντίστοιχα βρετανικά, με τη μηναία αύξηση να προκαλεί… ίλιγγο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το TTF Gas (ευρωπαϊκό) έκλεισε με αύξηση 13,19%, η οποία σημαίνει σε ημερήσια άνοδο 23,3 ευρώ η Μεγαβατώρα και την τιμή του να διαμορφώνεται στα 199,92 ευρώ η Μεγαβατώρα.

Με βάση του υπολογισμούς η μηναία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου φτάνει στο 65,31% και η ετήσια στο 469,31%.

Από την άλλη το UK Gas (βρετανικό) έκλεισε σήμερα με αύξηση 17,32%. Αυτό σημαίνει 55,5 πένες ανά θερμική μονάδα άνοδο την ημέρα, με αποτέλεσμα η τιμή του να διαμορφωθεί στα 375,97 πένες ανά θερμική μονάδα. Η μηνιαία ποσοστιαία άνοδος της τιμής αγγίζει το 118,70% και η ετήσια το 292,49%.

Να σημειωθεί ότι ο Ιούνιος που μας πέρασε έκλεισε με τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο της τιμής φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ποσοστό του ξεπέρασε το 50% μετά την μείωση των ροών από τη Ρωσία.

Αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου στην τιμή του όλα δείχνουν ότι ο Ιούλιος θα κλείσει με νέο αρνητικό ρεκόρ.

Σε συμφωνία για τις έκτακτες ρυθμίσεις μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου εν όψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται κατέληξαν τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη σύνοδο των υπουργών αρμόδιων για ζητήματα Ενέργειας στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η τσεχική Προεδρία της ΕΕ.

«Δεν επρόκειτο τελικά για Mission Impossible! Οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τη μείωση της ζήτησης για φυσικό αέριο πριν από τον ερχόμενο χειμώνα» σημείωσε η Τσέχικη Προεδρία στο λογαριασμό της στο Twitter.

