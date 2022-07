Με θερμό χειροκρότημα χαιρέτισαν οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος την ολοκλήρωση της σημερινής παρέμβασης του Μπόρις Τζόνσον στην Βουλή των Κοινοτήτων, κατά την τελευταία του εμφάνιση στην «Ωρα του πρωθυπουργού».

«Βοηθήσαμε, βοήθησα, να βγάλουμε αυτήν την χώρα από την πανδημία και να συμβάλουμε στην διάσωση μίας άλλης χώρας από τον βαρβαρισμό. Και, ειλικρινά, αυτά είναι αρκετά για την πορεία. Αποστολή εξετελέσθη σε μεγάλο βαθμό», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ και hasta la vista, baby», κατέληξε ο Βρετανός παραιτηθείς πρωθυπουργός.

Boris Johnson leaves the chamber for the last time as Prime Minister after his final PMQs. pic.twitter.com/qTl2cfmqrn

— TalkTV (@TalkTV) July 20, 2022