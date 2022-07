Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο ο επίσης μυστηριώδης θάνατος του Μιχαήλ Βάτφορντ. Γεννημένος στην Ουκρανία επί ΕΣΣΔ, ο 66χρονος Ρώσος μεγιστάνας του πετρελαϊκού τομέα βρέθηκε κρεμασμένος στο γκαράζ της έπαυλής του στο Σάρεϊ της Αγγλίας, όπου ζούσε με τη δεύτερη σύζυγό του.

Άλλος ένας κρίκος στην «αλυσίδα» τον νεκρών ολιγαρχών του ενεργειακού τομέα προστέθηκε τον Μάιο με τον θάνατο του Αλεξάντερ Σουμπότιν.

Πρώην ανώτερο στέλεχος της ενεργειακής εταιρείας Lukoil, ο 43χρονος δισεκατομμυριούχος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού ενός σαμάνου, στην πόλη Μιτίστσι, έξω από τη Μόσχα. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι είχε πάει εκεί για μια γρήγορη αποθεραπεία από ισχυρό hangover, αλλά έπαθε ανακοπή.

Τον ίδιο μήνα ο 37χρονος Αντρέι Κρουκόφσκι, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου Κράσναγια Πολιάνα της Gazprom κοντά στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από βράχο.

Η τελευταία γνωστή περίπτωση Ρώσου μεγιστάνα που βρέθηκε νεκρός είναι αυτή του 47χρονου πολυεκατομμυριούχου Εβγκένι Παλάντ, ουκρανικής καταγωγής επιχειρηματία στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

Το πτώμα του εντοπίστηκε μαζί με αυτό της συζύγου του, Όλγκα, στο σπίτι τους στα περίχωρα της Μόσχας. Αμφότεροι έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Κατά τις ρωσικές αρχές, φαίνεται ότι η σύζυγος ανακάλυψε πως ο Εβγκένι την απατούσε, τον σκότωσε με 14 μαχαιριές και έπειτα αυτοκτόνησε.

🔳#Putin‘s former #Nuclear Briefcase holder, Colonel Vadim Zimin was shot in the head in his kitchen his apartment in Krasnogorsk, #Moscow region

🔳Vadim Zimin was carrying a «nuclear suitcase» of Russian presidents Boris #Yeltsin and #Putin#Ukraine #war #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Q4fK9rQvtU

— Saida Zahidova (@Saida_Zahidova) June 24, 2022