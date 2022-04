Showman Κώστας Τσιμίκας στο «Άνφιλντ». Ο έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας έκανε και χθες αυτό που συνηθίζει να κάνει καλύτερα φέτος. Άρπαξε ακόμα μια ευκαιρία που του έδωσε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Και όχι απλώς τα κατάφερε, αλλά ήταν και ο κορυφαίος ολόκληρης της αναμέτρησης. Ο «Τσίμι» πήρε τη φανέλα του βασικού σε ένα παιχνίδι για τη φάση των προημιτελικών του Champions League, απέναντι στην Μπενφίκα.

Το αποτέλεσμα; Δύο ασίστ και MVP της αναμέτρησης. Τόσο εύκολα, τόσο απλά. Δεν ήταν μονάχα οι δύο ασίστ που έδωσε σε Κονατέ και Φιρμίνο. Αλλά γενικότερα όλο το παιχνίδι που έκανε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε ματς νοκ άουτ για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ένα γεμάτο παιχνίδι από όλες τις απόψεις. Εξαιρετικός τόσο στον επιθετικό τομέα όσο και στον αμυντικό, καθώς εκτός από τα ίδια τα… μάτια και οι στατιστικές κατηγορίες απέδειξαν πως ο έλληνας άσος ήταν απολαυστικός.

Ο Greek Scouser ήταν ο ποδοσφαιριστής της χθεσινής αναμέτρησης με την Μπενφίκα ο οποίος είχε τις περισσότερες δημιουργημένες ευκαιρίες (4) σε ολόκληρο το 90λεπτο, «σερβίροντας» φυσικά και δύο γκολ.

Kostas Tsimikas created more chances (4) than any other player in the #UCL this evening, also providing two assists.

It’s always a Liverpool full-back. 😏 pic.twitter.com/slq3mHqjMr

— Squawka (@Squawka) April 13, 2022