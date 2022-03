Σε μια συνέντευξη με την Κέισι Ντελάκουα, καλή της φίλη και πρώην παρτενέρ της στο διπλό, η Άσλεϊ Μπάρτι, Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, έριξε «βόμβα», καθώς έκανε γνωστό ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Μόλις δύο μήνες μετά την κατάκτηση του Australian Open και ενώ έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα, η 25χρονη Αυστραλή βάζει πρόωρο τέλος στην καριέρα της, με στόχο να κυνηγήσει τα όνειρα που έχει εκτός γηπέδων.

«Είναι η πρώτη φορά που το λέω δυνατά, και ναι, είναι δύσκολο να το πω. Δεν έχω πλέον την ενέργεια, τη συναισθηματική θέληση που χρειάζεται για να προκαλέσεις τον εαυτό σου στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι άδεια.

Ξέρω πόση δουλειά χρειάζεται για να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Το έχω πει πολλές φορές στην ομάδα μου, δεν το έχω πια αυτό. Σωματικά δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Τα έδωσα όλα σε αυτό το υπέροχο άθλημα και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό. Για μένα, αυτό είναι η επιτυχία μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Άλλαξαν πολλά για μένα ως άνθρωπο και ως αθλήτρια. Όταν δουλεύεις τόσο σκληρά στη ζωή σου για ένα μόνο στόχο. Το να κερδίσω το Wimbledon, που ήταν το όνειρό μου, το ένα αληθινό όνειρο που είχα στο τένις, άλλαξε την οπτική μου. Είχα αυτήν την αίσθηση μετά το Wimbledon και μίλησα πολύ στην ομάδα μου γι’ αυτό. Υπήρχε ένα μικρό κομμάτι μου που δεν ήταν ικανοποιημένο, δεν ήταν γεμάτο. Υπήρξε μια αλλαγή οπτικής μέσα στη δεύτερη φάση της καριέρας μου, η ευτυχία μου δεν ήταν εξαρτημένη από τα αποτελέσματα» πρόσθεσε.

Ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας «η πρόκληση του Australian Open φαίνεται σαν την τέλεια στιγμή, την τέλεια στιγμή μου, να γιορτάσω το υπέροχο ταξίδι μου στο τένις. Είναι αυτό που θέλω ως άνθρωπος. Θέλω να κυνηγήσω κάποια άλλα όνειρα που πάντα ήθελα να κάνω.

Ξέρω ότι ο κόσμος μπορεί να μην καταλάβει. Είμαι εντάξει με αυτό. Γιατί ξέρω ότι η Άσλεϊ Μπάρτι ως άνθρωπος έχει τόσο πολλά όνειρα που θέλει να κυνηγήσει και αυτά δεν αφορούν απαραίτητα τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο και να είμαι μακριά από την οικογένεια και το σπίτι μου, όπου πάντα ήθελα να είμαι. Είναι εκεί όπου μεγάλωσα».

