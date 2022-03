Νέο μήνυμα από το κέντρο του Κιέβου έστειλε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο Ποντόλιακ γράφει στον λογαριασμό του στο Twitter σε ουκρανικά και αγγλικά:

«Η χώρα δουλεύει. Το κέντρο επιχειρήσεων είναι στη θέση του, όπως θα έπρεπε να είναι, στο κέντρο του Κιέβου. Όλα είναι κάτω από έλεγχο. Επειδή… Επειδή είμαστε η Ουκρανία».

The country is working. Administrative center is in place. As it is supposed to be – in the center of Kyiv. Everything’s under control. Because… Because we are Ukraine… pic.twitter.com/WEqHaHfwB1

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 9, 2022