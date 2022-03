Ο Ρώσος γυμναστής, Ιβάν Κούλιακ πήρε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα γυμναστικής που διεξάγεται στο Κατάρ και κατέλαβε την τρίτη θέση στους παράλληλους ζυγούς. Στην διάρκεια της απονομής, εμφανίστηκε στο βάθρο φορώντας εμφάνιση που είχε γραμμένο το Ζ, το γράμμα που έχουν τα ρωσικά άρματα μάχης, στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με αυτό τον τρόπο ο Κούλιακ θέλησε να εκφράσει τη στήριξή του στην εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία και μάλιστα δίπλα του στο βάθρο υπήρχε Ουκρανός γυμναστής.

Ο Ιλία Κοφτούν είναι ο Ουκρανός που κατέκτησε την πρώτη θέση και ο Κούλιακ πήρε θέση στο βάθρο, δίπλα στον Κοφτούν, με το γράμμα Ζ στην εμφάνιση του.

Η παγκόσμια ομοσπονδία γυμναστικής έδωσε άδεια σε Ρώσους γυμναστές να πάρουν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κατάρ αλλά αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως η συγκεκριμένη ενέργεια του Κούλιακ, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Είναι ενδεικτικές οι διαμαρτυρίες πολλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την κίνηση του Κούλιακ να φορέσει στολή με το γράμμα Ζ και γίνεται αντιληπτό πως ο Ρώσος γυμναστής κινδυνεύει με τιμωρία από την παγκόσμια ομοσπονδία γυμναστικής.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia’s invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine’s Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO

— Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022