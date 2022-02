Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η Ρωσία, λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποίησε πυραύλους Ισκάντερ για να επιτεθεί στο αεροδρόμιο του Ζίτομιρ.

Η επίθεση έγινε από τα εδάφη της Λευκορωσίας, χρησιμοποιώντας ρωσικούς εκτοξευτήρες.

⚡️Missile from Belarusian territory fired at Zhytomyr airport, Center for Strategic Communications and Information Security reported.

The strike occurred a few hours after Ukraine confirmed peace talks with Russia on the Ukrainian-Belarusian border.

Video: SPRAVDI/Telegram pic.twitter.com/wAxh6ntHeO

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022