Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο παρτενέρ του Φελιθιάνο Λόπεθ εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Ακαπούλκο, αφήνοντας εκτός τους Χουάν Σεμπαστιάν Καμπάλ και Ρόμπερτ Φάρα, Νο 1 του ταμπλό, με 4-6, 6-4, 12-10.

Το ελληνοϊσπανικό δίδυμο χρειάστηκε να σβήσει πέντε ματς πόιντ, σε μια αναμέτρηση που διήρκεσε 1 ώρα και 51 λεπτά.

Αφού ο κορυφαίος έλληνας τενίστας και ο Λόπεθ κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια κατακτώντας το δεύτερο σετ, οι διαφορές λύθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ.

Εκεί οι Κολομβιανοί έφθασαν σε πέμπτο ματς πόιντ (9-10), όμως οι Στέφανος και Φελιθιάνο πήραν δύο πόντους στη σειρά και έκλεισαν τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ τους.

Τώρα Τσιτσιπάς και Λόπεθ θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό κόντρα στους Γκλάσπουλ/Χελιοβαάρα.

Five match points saved… 👌@steftsitsipas and @feliciano_lopez take out No.2 seeds Cabal and Farah 4-6 6-4 12-10. #AMT2022 pic.twitter.com/VSlZGk86WA

— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2022