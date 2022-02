Η Μαριούπολη της Ουκρανίας δέχεται σφοδρά πυρά με αναφορές για εκατοντάδες εκρήξεις, δήλωσε διπλωματική πηγή στο Reuters.

Η Μαριούπολη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ουκρανικά λιμάνια στην Αζοφική Θάλασσα και βρίσκεται κοντά στο μέτωπο που κατέχουν οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές στην περιοχή του Ντονέτσκ – την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος.

Η κατάληψη της Μαριούπολης θα βοηθούσε τη Ρωσία να εξασφαλίσει μια απευθείας χερσαία οδό προς την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Just in: Mariupol region of #Ukraine a couple of hours ago. #Russia pic.twitter.com/N3PVs95lLL

