Τη διακοπή του ημιτελικού ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Γαλατά αποφάσισαν οι διαιτητές, οι οποίοι ζήτησαν την εκκένωση του γηπέδου, λόγω σφοδρών επεισοδίων στις κερκίδες, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο και στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, ο περιβάλλοντας χώρος του γηπέδου της Προύσας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, πριν το τζάμπολ ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στον εσωτερικό χώρο, με τους διαιτητές να κάνουν τρεις προειδοποιήσεις, πριν την τέταρτη και… μοιραία, 1:46 πριν την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων δεν σταματούσαν τα υβριστικά συνθήματα και τις ρίψεις αντικειμένων, ενώ η ομάδα του Τζόρτζεβιτς ήταν μπροστά (46-37). Οι φίλοι της Γαλατά έχουν ήδη αποχωρήσει, ωστόσο εκείνοι της Φενέρ αρνούνται να το κάνουν μέχρι στιγμής.

The Turkish Cup semi-final between Fenerbahce and Galatasaray has been paused because of obscene behavior by spectators 😮

Both teams’ fans MUST leave the arena. pic.twitter.com/AfRLwbEpjZ

— BasketNews.com (@BasketNews_com) February 18, 2022