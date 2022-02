«Για εβδομάδες η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εμπλακεί σε μια συνεχόμενη διπλωματία. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια διπλωματία υψηλού επιπέδου. Συμφωνήσαμε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συνεχίσουμε προς αυτόν τον σκοπό», επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στο αποψινό το διάγγελμα για την ουκρανική κρίση, ωστόσο σημείωσε:

«Θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε ενδεχόμενη επίθεση από την Ρωσία», την οποία έκρινε ακόμα πιθανή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι προετοιμασμένες, ό,τι κι αν συμβεί. Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε με γνώμονα την διπλωματία με τη Ρωσία και τους συμμάχους και εταίρους μας για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη στο σύνολό της. Και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε αποφασιστικά σε ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να είναι πολύ πιθανή. Σε όλα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, αυτή ήταν η προσέγγισή μας και παραμένει η προσέγγισή μας τώρα», δήλωσε ο Πρόεδρος

Επεσήμανε ακόμα ότι εχθρός της Αμερικής δεν είναι ο ρωσικός λαός και μία απόφαση της Μόσχας, με την οποία οι ΗΠΑ πολέμησαν μαζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα είναι οδυνηρή για την Ουκρανία αλλά και για την ίδια τη Ρωσία.

Watch live as I give an update on Russia and Ukraine and affirm that the United States remains open to high-level diplomacy in close coordination with our Allies. https://t.co/5qfOtzG5ol

