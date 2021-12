Όπως δημοσιεύουν ΜΜΕ στο Ισραήλ, η χώρα καταγράφει ήδη το πρώτο κρούσμα της νόσου florona, ονομασία που προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων Flu (γρίπη) και corona (κοροναϊός).

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, πρόκειται για μια νόσο που συνδυάζει το στέλεχος του κοροναϊου και το στέλεχος της γρίπης, που επιτίθενται ταυτόχρονα στον οργανισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Υediot Ahronot, κρούσμα της florona καταγράφηκε σε έγκυο γυναίκα στο Ιατρικό Κέντρο Rabin. H γυναίκα δεν διατρέχει μέχρι στιγμής κίνδυνο, ενώ δεν αποκλείεται και άλλοι να είναι κρούσματα Florona.

#BREAKING: #Israel records first case of #florona disease, a double infection of #COVID19 and influenza: Al-Arabiya https://t.co/PTTLP4n0rS pic.twitter.com/mYpgnG8ZE1

— Arab News (@arabnews) December 31, 2021